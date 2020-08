Corona-Tests : Angebot zu Corona-Tests an Klever Schulen läuft ins Leere

Der Klever Kinderarzt Wolfgang Aschenbrenner bietet an, Lehrer auf Corona zu testen. Foto: Stade, Klaus-Dieter (kds)/Stade,Klaus-Dieter (kds)

Kleve Der Klever Kinderarzt Wolfgang Aschenbrenne bietet Schulen an, die in der Nähe seiner Praxis liegen, dass sich Lehrer dort testen lassen können. Doch er hat nicht mit so viel Bürokratie gerechnet.

Lehrer sollen künftig alle 14 Tage getestet werden. Schön und gut. Aber wie und wer soll testen? Ein niedergelassener Arzt muss es sein, das sagt die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein (KV), die für die Testungen zuständig ist. Die KV hat deshalb auch alle niedergelassenen Ärzte angeschrieben, sich in einer Liste einzutragen, wer diese Testungen machen möchte.

Einer der Ärzte, der gerne helfen möchten, ist auch der Klever Kinderarzt Wolfgang Aschenbrenner. Er bietet Schulen an, die in der Nähe seiner Praxis liegen, dass sich Lehrer dort testen lassen können. Das wollte er dann mit den Behörden absprechen. Doch der Arzt hatte nicht mit der Bürokratie gerechnet, in der sich die gute Idee vorerst verlor: Denn sein Angebot fiel zunächst zwischen alle Stühle. Keiner fühlte sich zuständig.

„Als niedergelassener Kinderarzt in Kleve haben mich die aktuellen Coronazahlen in den Schulen in Kleve irritiert. Nach dem Beschluss, dass nun Lehrer-Innen alle 14 Tage auf den Virus getestet werden müssen, habe ich mich beim Schulamt in Kleve gemeldet, diese Testung bei den Schulen in meiner Nachbarschaft anzubieten“, sagt Aschenbrenner, der seine Praxis auf der Hoffmannallee hat, an der auch einer der Standorte der Joseph-Beuys-Gesamtschule liegt. Er fragte bei der Kassenärtzlichen Vereinigung (KV) und dem Gesundheitsamt des Kreises nach. Beide begrüßten seinen Vorschlag als gute Idee.