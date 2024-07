Feierabendmarkt – nur anders Das wird Klevern bei der ersten „Schwanenstadtsause“ geboten

Nach Feierabend ein Glas Wein trinken, Bekannte treffen, Musik hören, Kunst sehen und dazu Tapas serviert bekommen – Feierabendmärkte sind seit einigen Jahren am Niederrhein auf dem Vormarsch, in Goch, Emmerich oder Rees avancierten die Formate zu großen Erfolgen. In Kleve aber tat man sich lange schwer. Schon 2020 lagen entsprechende Ideen vor, dann kam jedoch Corona. In der Folge stritten Politik und Verwaltung über das Konzept für einen Feierabendmarkt.