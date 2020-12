Abfallkalender : Wann der Müll abgefahren wird

Die Müllabfuhrbezirke und Zeiten, wann die Tonnen wie hier auf der Brabanterstraße geleert werden, stehen im neuen Müllkalender. Foto: Markus van Offern (Markus van Offern)/Markus van Offern (mvo)

Kleve Künftig gibt es ein Dreikammerfahrzeug für die richtige Glasabfuhr. Ab Januar werden die gelben Tonnen an die Haushalte in der Kreisstadt ausgeliefert. Der neue Abfallkalender wird jetzt an die Haushalte verteilt.

Der Abfallkalender der Stadt Kleve ist unverzichtbarer Teil in jedem Klever Haushalt: Das DIN A4 große Heft ist aufgebaut wie seit vielen Jahren. Das erleichtert die Orientierung. Und wer’s modern haben möchte, kann sich die Termine im „iCal Format“ herunterladen und so in den eigenen elektronischen Kalender übertragen, schreibt Karsten Koppetsch, Vorstand der Umweltbetriebe der Stadt Kleve (USK), die auch für die Müllabfuhr in der Kreisstadt zuständig sind.

Wichtigste Neuerung in diesem Jahr: Die gelbe Tonne kommt. Die Haushalte werden ab Montag, 11. Januar, bis Mittwoch 6. Februar, mit dem neuen Abfallgefäß für den grünen Punkt ausgestattet. „Die Tonnen werden auf den Bürgersteig vor den jeweiligen Grundstücken gestellt und sind auf dem Deckel mit Adressen gekennzeichnet. Eigentümerin der Gelben Tonnen ist die Firma Schönmackers Umweltdienste“, so Koppetsch. Die USK fahren für Schönmakers den Müll ab. Die Abfuhr startet, wenn die Tonne da ist. Wann wo die ersten Tonnen vor die Tür gestellt werden, wollen die USK zeitnah mitteilen.

Info Stabile Gebühren und neue Öffnungszeiten Gebühren Die Abfallgebühren in Kleve sind trotz steigender Kosten bei der Abfuhr und Entsorgung seit Jahren stabil, erklären die Umweltbetriebe. Öffnungszeiten USK- und Wertstoffhof -Untersuchungen zeigen, dass die bisherigen Öffnungszeiten der USK-Verwaltung an der Brabanter Straße 62 und des Wertstoffhofes nicht bedarfsorientiert und somit unwirtschaftlich sind. Insbesondere die neuen Öffnungszeiten am Wertstoffhof werden jedoch kritisch begleitet und Ende 2021 erneut überprüft. USK-Verwaltung Brabanter Straße, Mo. bis Mi. 8 - 16 Uhr. Do. 8 - 17 Uhr und Fr. 8 - 13 Uhr. Wertstoffhof Mi. 8 - 12 Uhr und 13 - 16 Uhr. Do. und Fr. 10 - 12 Uhr und 13 - 18 Uhr. Sa. 8 - 12 Uhr.

Irritationen um die richtige Glasabfuhr dürften bald ausgeräumt sein: „Die Abfuhr der drei Glasfraktionen kann das neue Drei-Kammer-Abfallfahrzeug zukünftig alleine bewältigten“, erklärt Koppetsch. Allerdings müsse das Glas deshalb in den bekannten Bezirken an zwei Tagen abgefahren werden. „Hier muss lediglich in die zusätzlichen Spalte im Straßenverzeichnis geschaut werden, ob man sich mit seiner Straße beispielsweise in dem Bezirk A1 oder A2 befindet“, heißt es im Kalender. Gelistet wird in dem Heft natürlich auch, welcher Abfall in welche Tonne gehört und wann welche Bezirke abgefahren werden. Die wichtigsten Änderungen im Abführsystem:

Wann startet die Abfuhr von Leichtverpackungen über die Gelbe Tonne? Sobald ein Haushalt die Gelbe Tonne erhalten hat, kann das Gefäß genutzt werden und es wird bei der nächsten Abfuhr bei ordnungsgemäßer Befüllung geleert. Alte Tonnen können nicht genutzt werden, auf Wunsch können aber eigens erworbene Gelbe Tonnen kostenlos abgeholt werden.

Welches Volumen fasst die Gelbe Tonne? In die standardmäßig ausgelieferte Gelbe Tonne mit einem Volumen von 240 Litern passe der lose Inhalt von mindestens fünf Gelben Säcken, in einen 1100-Liter-Container der Inhalt von circa 20 Gelben Säcken, so Koppetsch. Kleinere Gefäße als die 240 Liter Standardgröße seien nicht verfügbar. Denn die Dualen Systeme in Deutschland haben bei einer 28-tägigen Abfuhr, so wie sie in Kleve seit Jahren praktiziert wird, ausschließlich 240-Liter-Tonnen und für größere Mehrfamilienhäuser den 1100-Liter-Container zugelassen, erklären die USK. Koppetsch verspricht aber: „Nach vollständiger Einführung der Gelben Tonne im Stadtgebiet und damit gemachten Erfahrungen wird das Thema erneut aufgegriffen.“

Wer ist Ansprechpartner bei generellen Fragen nach der Einführung der Gelben Tonne? Ansprechpartner sind die Schönmackers Umweltdienste GmbH & Co. KG. Erreichbar Tel.: 0800/888 43 73 (kostenlos), mit dem Onlineformular unter schoenmackers.de oder per Mail unter dsd-kreiskleve@schoenmackers.de sowie über die Müllalarm App.

Wenn ausnahmsweise Gelbe Säcke benötigt werden? Ab Januar 2021 können die Gelben Säcke über die kostenlose Hotline 0800 888 4373 mit Begründung (einmalige Mehrmengen oder Ausnahmegenehmigung zur weiteren Abfuhr von Gelben Säcken) beantragt werden. Per Post wird dann eine Servicekarte zugeschickt, mit der man bedarfsorientiert Gelbe Säcke bei den USK, Brabanterstraße 62, Kleve, zu den bekannten Öffnungszeiten erhalten kann.

Bleibt es bei der Abfuhr von Wertstoffen in den Glaskästen? Seit Jahren werden durch die USK regelmäßig gesondert einige Wertstoffe abgeholt. Welche Wertstoffe in welche Glaskörbe gehören, steht im Abfallkalender. Bisher sind die USK im acht-wöchentlichen Turnus das gesamte Stadtgebiet abgefahren. „Das Ergebnis der Sammlung war überschaubar, die Erlöse decken bei weitem nicht die Kosten für die Abfuhr“, sagt Koppetsch. Trotzdem soll die Sammlung fortgeführt werden, um dem Umweltgedanken Rechnung zu tragen und den Klever Bürgern einen vollumfänglichen Holservice anzubieten und mehr Restmüll zu vermeiden. Die Änderung: „Es bedarf nun lediglich eines vorherigen Anrufs bei den USK, die dann zu den jeweiligen Abfuhrterminen die Wertstoffe gezielt einsammeln“, erklärt Koppetsch.