Angebot breitet sich aus Hier eröffnet der erste Automatenkiosk für Kleves Oberstadt

Ende Juli hatte Fabian Albers den ersten „Snackbox“-Automatenkiosk an der Emmericher Straße in Kleve eröffnet, nun folgt in dieser Woche die zweite Filiale. In den Räumlichkeiten der früheren Fleischerei Roelofs an der Merowingerstraße, die vor fünf Jahren schloss, hat der Jungunternehmer seine Maschinen aufgestellt. „Die erste Filiale ist sehr gut angelaufen. Ich wollte aber unbedingt noch ein Geschäft im Oberstadt-Bereich eröffnen“, sagt Albers. Die Suche nach einem geeigneten Lokal aber sei mühsam gewesen, zumal die Mieten im Zentrum der Kreisstadt unverändert hoch seien. „Hier habe ich aber einen perfekten Standort gefunden, die Gegend ist genau die Zielgruppe“, sagt Albers.