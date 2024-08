Unternehmer macht immer weiter Ingo Marks eröffnet in Kleve sein 20. Geschäft

Der Klever Unternehmer Ingo Marks ist weiter auf Wachstumskurs. Am Donnerstag eröffnet er an der Emmericher Straße im Klever Ortsteil Kellen, wo in der Vergangenheit die Deutsche Glasfaser Kunden empfing, also direkt neben „Döner Botan“, einen neuen Tabakladen. Der Name lautet: „Tobacco & More“. Filialen mit den gleichen Namen führt Marks in der Kreisstadt bereits an der Großen Straße und an der Kavarinerstraße.