Gesundheit in Kleve : Ambulanter Herzsport kann dank Spende weitergehen

Kleve Während die laufenden Kosten des Herzsports durch die Krankenkassen und Renten-Versicherungsträger abgedeckt werden, sind notwendige große Anschaffungen nur durch externe Unterstützungen zu bewältigen.

(RP) Der Ambulante Herzsport in Kleve besteht seit 1979 und ist zu einem festen Bestandteil in der ambulanten Rehabilitation von Herz-Patienten, insbesondere im Anschluss an eine stationäre Behandlung, geworden. Zurzeit nehmen 230 Patienten regelmäßig an den Veranstaltungen teil. Durch eine Spende hat die Zevens-Stiftung in Kleve zum Fortbestand des ambulanten Herzsports beigetragen. „Wir brauchten, neben notwendigen Neuanschaffungen von Sportgeräten, dringend zwei neue Defibrillatoren mit EKG-Analyse- und Überwachungsfunktionen“, sagt Walter Münstermann, ärztlicher Leiter der Klever Herzsportgruppen. „Diese Geräte sind bei Erste-Hilfe-Maßnahmen unerlässlich.“