Premiere fürs Open Air Was das Musikfestival „Hotmelt 81“ in Kleve zu bieten hat

Chris Koch ist in der Welt der Musik „op Kölsch“ eine Größe. Der Frontmann der Band „Boore“ („Rut sin de Ruse”) ist nicht nur während der Session, sondern ganzjährig ein gefragter Mann in der Szene. Und Koch ist noch so viel mehr: Entertainer, Performer, Songwriter, in einer Sat.1-Musikshow nahm er in der Jury Platz. Aber: Koch hat auch viele Verbindungen in die Region, nicht zuletzt ob seiner Lebensgefährtin Svenja Lange, die in der Saison 22/23 Karnevalsprinzessin in Goch war. Nun tritt Koch auch als Festivalveranstalter in Kleve in Erscheinung. Am Samstag, 21. September, steigt auf einem Industriegelände an der Kalkarer Straße das „Hotmelt 81“. Dort wurde einst Klebstoff hergestellt, daher der Name des Festivals, der übersetzt Schmelzklebstoff bedeutet. Die 81 ist die Hausnummer.