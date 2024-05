Kreis meldet Bedenken an Pläne für Klever Hallenbad – Belastung doch größer als gehofft?

Als im September vergangenen Jahres ein Gutachten zu den Altlasten unter dem früheren Klever Hallenbad vorgelegt wurde, herrschte in der Klever Politik Zuversicht. Zwar sind die Flächen von Hinterlassenschaften eines mehr als 100 Jahre alten Gaswerks betroffen. Aber die Botschaft war: Gebaut werden kann auf dem Filetgrundstück – höchstens nicht allzu tief. Sofort lag auch die Idee auf dem Tisch, die Fläche im Rahmen der Landesgartenschau 2029 in Angriff zu nehmen. Doch Ende April drehte sich das Blatt, als die Klever Stadtspitze dem Rat in nicht-öffentlicher Sitzung von einem Gespräch mit Vertretern der Kreisverwaltung berichtete.