Empfehlung der Politik Alter Tiergarten in Kleve soll Denkmal werden

Zuvor hatte Ausschussvorsitzende Hedwig Meyer-Wilmes (Grüne) noch mal die Fakten zum Park zusammengetragen: jene Geschichte, die mit einem Weg begann, der inzwischen ein Klassiker ist und in Kleve Johann-Moritz- und in Bedburg-Hau Voltaire-Weg heißt. Ein Weg, der in seinen ersten Kilometern den alten Park nachvollzieht, den der nassauische Prinz im Barock zwischen Burg und Berg und Tal anlegen ließ. Einen Park mit Aussichtspunkten, mit Bergen und Wegen, mit Beeten und Bäumen der im Laufe der Jahrhunderte zum Wald verwildert schien oder überbaut wurde – und doch in seiner Grundstruktur so erhalten blieb, dass eine Expertise sagt: Das ist ein Gartendenkmal. Dazu gibt es ein Parkpflegewerk, das aufzeigt, wie aus dem Wald langfristig wieder Park werden kann, wie die berühmten Sichtbezüge barocker Parks wieder hergestellt werden können und wie das Ganze wieder erlebbar wird. Dass das möglich ist, hat Kleve gezeigt, als man in den 1970er-Jahren begann, Amphitheater und Inseln und Kanal in der Unterstadt wiederherzustellen und so in den 1990er-Jahren ein unvergleichliches Gartendenkmal von europäischem Wert erreicht hatte.