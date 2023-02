Klever Oberstadt Stadt übernimmt Zuständigkeit - alter Park soll Denkmal werden

So weit ist der sogenannte „Alte Tierpark“ aber noch lange nicht: In der Unterstadt an der Tiergartenstraße gelang es trotz anfänglicher Widerstände von FDP und SPD in den 1990er Jahren, beide Inseln wieder zurückzubauen und den Park, der in großen Teilen auch erhalten war, zu restaurieren. Der Alte Tiergarten hingegen ist in Teilen überbaut, in großen Teilen aber immerhin noch in seinen Grundstrukturen erhalten und als denkmalwürdig eingestuft. Auch gibt es ein Parkpflegewerk für die Anlage, das hilft, das Denkmal zu erhalten und die Strukturen weiter auszubauen.