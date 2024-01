Diskussion im Kulturausschuss Alter Friedhof in Kleve wird aufgewertet

Es ist Pause in der Grundschule an den Linden und Kinderlärm liegt über dem sonst so stillen, kleinen Park zwischen Lindenallee und Frankenstraße, der direkt an den jetzt besonders quirligen Schulhof grenzt. Bis 1908 war der Park Friedhof der Stadt, dann wurde an der Merowinger Straße der neue Friedhof eingerichtet. Heute zeugen noch einige opulente steinerne Grabmale, Steinplatten in der Erde und kleinere Grabsteine von den Verstorbenen, die hier vor weit mehr als hundert Jahren beerdigt wurden. In der Mitte steht als Wegmarke ein großes stählernes Kreuz, das dem Klever Bildhauer Brüx zugeschrieben wird.