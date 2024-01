Kulturausschuss tagt in Kleve Alter Friedhof an der Frankenstraße wird aufgewertet

Der alte Friedhof zwischen Lindenallee und Frankenstraße soll aufgewertet werden. Lange galt das Areal – vor allem auch nachts – als schwierig und unübersichtich, galt so manchem als Angstraum. Das Denkmal für die gefallenen Schüsterkes von Elefanten wurde vom alten auf den neuen Friedhof an der Merowingerstraße verlegt, um weiteren Vandalismus an dem Werk zu verhindern. Erst im vergangenen Jahr holte die Stadt auch die Grabplatte von Barend Cornelis Koekkoek vom alten Friedhof. Sie wurde gereinigt und restauriert und dann auf dem neuen Friedhof an der Merowingerstraße neu verlegt.