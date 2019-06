Kreis Kleve : Kongress informiert über Pflege

Kleve Unter dem Titel „Mit Humor geht einiges leichter“ fand der zweite Altenhilfekongress des Caritasverbandes für die Diözese Münster im Franz-Hitze-Haus statt. Rund 300 Mitarbeiter und Vertreter aus verschiedenen Einrichtungen und Verbänden der Caritas nahmen daran teil und nutzten die Gelegenheit, sich einen Überblick über aktuelle Themen zu verschaffen und innerhalb der Workshops zu fachlichen sowie wirtschaftlichen Herausforderungen auszutauschen.

NRW-Minister Karl-Josef Laumann betonte unter anderem in seiner Rede, dass es darum gehe, die Veränderung zur generalistischen Pflegeausbildung zu meistern. Schade sei laut Diözesancaritasdirektor Heinz-Josef Kessmann, dass die Altenpflege immer wieder negative Kritik erhielte, was die Einschränkung zur Mitarbeitergewinnung zur Folge habe. Obwohl der Arbeitsalltag innerhalb der Pflege anstrengend sein könne, komme es darauf an, wie die Mitarbeiter damit umgehen, erklärte Moderator und Comedian Felix Gaudo, der im Humor den Schlüssel für ein glückliches und erfülltes Leben sieht. „Dies können wir nur bestätigen“, sagte Alexia Meyer, Fachbereichsleitung Pflege und Gesundheit des Caritasverbandes Kleve. „Unsere Pflegekräfte behalten größtenteils ihren Spaß bei der Arbeit, lachen miteinander und springen gegenseitig füreinander ein, wenn Not am Mann ist.“