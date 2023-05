Klever Verkehrsausschuss Politik ist enttäuscht – und stimmt trotzdem für Mobilitätskonzept

Einstimmig bei einer Enthaltung empfehlen die Mitglieder des Ausschusses für Infrastruktur und Verkehr die Verabschiedung des Mobilitätskonzeptes. Daniel Rütter (FDP) brachte die Stimmung über das Papier mit seinen über 800 Einzelmaßnahmen auf den Punkt: Man habe einen anderen Erwartungshorizont gehabt und sei unter dem Strich maßlos darüber enttäuscht, wie das Konzept entwickelt wurde, wie es kommuniziert wurde und was letztlich drin steht. Dennoch: „Wir brauchen es für Förderanträge. Es liegt uns vor und wir werden zustimmen“, so Rütter. Die Arbeit müssten Politik und Verwaltung aber jetzt noch machen: „Wir sollten dabei auch auf unsere eigene Expertise vertrauen“, so der Freidemokrat. Wolfgang Linsen von den Offenen Klevern sprach ebenso von einer Enttäuschung und Georg Hiob (CDU) von einem sperrigen Weg. Andererseits, so Hiob, sei das, was Bürger und Politik an Anregungen eingereicht hatten, irgendwie eingearbeitet.