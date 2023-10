Im Schützenhaus Kellen „All Nite Long“-Party in Kleve mit besonderem Konzept

Der Abend beginnt um 19 Uhr mit den Klassikern der 60er und 70er Jahre. Je älter der Abend wird, desto jünger werden die Lieder. Am Ende um 2 Uhr ist man so in den heutigen Charts gelandet. Wer also eher auf ältere Musik steht, ist am Anfang bis zur Mitte bestens aufgehoben, wer eher die 90er, 200er oder aktuelle Charts mag, kommt eben erst um 22 Uhr. So hat jeder seine Zeit. Immer wieder werde es auch sogenannte „Themenblasen“ geben kündigen die Veranstalter an. Bei denen werden zum Beispiel Künstler, Bands, Filmmusik, Serienhits und ähnliches gespielt.