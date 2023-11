Klever Politiker und Unternehmer Alfons A. Tönnissen ist gestorben

Eine der schillerndsten und streitbarsten Persönlichkeiten der hiesigen Polit-Landschaft lebt nicht mehr: Der langjährige CDU-Politiker und Unternehmer Alfons A. Tönnissen aus Rindern ist am Dienstag im Alter von 81 Jahren gestorben, in einem Seniorenheim in Kranenburg. Nicht nur seine beiden Töchter Grit und Hendrika trauern um den Lebemann aus Rindern, den man häufig in Klever Cafés und Restaurants traf und der im vorigen Jahr auf dem „Aussichtsturm“ noch mit vielen Weggefährten seinen 80. Geburtstag feierte, mit Verweis auf Vater Lambert, dessen Soldaten-Leben im Ersten Weltkrieg er erforscht hat , und der im Alter von 98 Jahren 1984 in Rindern starb. So viele Jahre waren dem Sohn nicht vergönnt.