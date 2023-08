Imbiss in der Innenstadt Aleppo Grill in Kleve hat schon wieder geschlossen

Das war offenbar nur ein kurzes Zwischenspiel in der Klever Innenstadt: Der „Aleppo Grill“ in der Fußgängerzone, der sich in kurzer Zeit mit arabischen Spezialitäten wie Schawarma, Fatusch und Tabuleh einen Namen gemacht hat, ist schon wieder geschlossen. Dabei wurde erst im April Eröffnung gefeiert. Zunächst soll noch ein Schild in der Tür auf Betriebsferien hingewiesen haben, die verstrichen aber ohne Wiedereröffnung. Seit einigen Tagen wird der Schnellimbiss im Internet als „dauerhaft geschlossen“ geführt – und wer nun durch die Große Straße läuft, dem wird das „Zu vermieten“-Schild im Fenster auffallen. Damit dürfte die Fußgängerzone um ein gastronomisches Angebot ärmer sein. Wer nachfolgt, ist noch unbekannt.