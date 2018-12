Airbus der Lufthansa : Kleve-Flugzeug wird volljährig

Der Airbus 320-200 mit dem Taufnamen Kleve beim Start am Flughafen München. Der Flieger ist für die Lufthansa eu- ropaweit unterwegs und wird jetzt 18 Jahre alt. Foto: Maik Voigt Foto: Maik Voigt

Kleve Vor 18 Jahren wurde der Airbus 320-200 mit dem Namen „Kleve“ bei der Lufthansa in Dienst gestellt. Zuhause ist der Europa-Flieger in Frankfurt.

Moskau, Barcelona, Helsinki, Venedig: Das Flugzeug, das den Namen der Stadt Kleve in alle Welt trägt, ist unermüdlich im Einsatz. Vom Flughafen Frankfurt aus startet der Jet jeden Tag zu Zielen in Deutschland und ganz Europa. Vor 18 Jahren, am 21. Dezember 2000, wurde der Airbus 320-200 mit der Kennung D-AIQW bei der Lufthansa in Dienst gestellt. Seit dem hat die „Kleve“ stolze 44.500 Flugstunden absolviert – ohne ernsthaften Zwischenfall.

Seit vielen Jahrzehnten ist es bei der größten deutschen Fluggesellschaft Tradition, die knapp 300 Flieger ihrer Flotte auf Städtenamen zu taufen. So sind in den vergangenen Jahren etliche Patenschaften entstanden – auch mit der Stadt Kleve. Die Stadt hatte sich bereits 1987 als Namensgeberin für ein Flugzeug der Kranichflotte beworben. Erst am 26. Juli 2001 konnte der damalige Klever Bürgermeister Josef Joecken tatsächlich einen Jet auf den Namen „seiner“ Stadt taufen. Es war die „Quebec Whisky“, der Airbus, dessen Kennung mit den Buchstaben QW endet. Seit dem steht „Kleve“ nicht nur auf dem Rumpf des Kurz- und Mittelstreckenjets: Die Passagiere, die vorne einsteigen, gehen vor Beginn der Sitzreihen an einer kleinen Tafel vorbei, die das Wappen der Schwanenstadt trägt.

Info Der Lufthansa-Airbus „Kleve“ in Zahlen Alter 18 Jahre Länge 37,6 Meter Höhe 11,8 Meter Spannweite 34,1 Meter (von Tragflächen-Spitze zu Tragflächen-Spitze) Zahl der Triebwerke zwei Höchstgeschwindigkeit 840 Kilometer pro Stunde Reichweite 3020 Kilometer Startgewicht max. 73,5 Tonnen Sitzplätze Business- und Economy-Klasse zusammengerechnet 168 Heimatflughafen Frankfurt

Aus Sicht der Klever Stadtverwaltung und des Stadtmarketings ist die Wahl des Namens „Kleve“ als Taufname „sehr erfreulich“. „Der Name der Stadt wird dadurch in alle Welt getragen und sicherlich von Fluggästen wahrgenommen“, sagt Stadt-Sprecher Jörg Boltersdorf. Mit einem Augenzwinkern sagt er weiter: „Manch ein Fluggast ruft unsere schöne Stadt über das Internet auf und bucht vielleicht im Anschluss seinen nächsten Urlaub oder Kurztrip nach Kleve.“ Tatsächlich ist die Stadt eine Patenschaft „auf ewig“ eingegangen, denn der Name der Stadt Kleve soll nach Ausmusterung des Flugzeugs auf ein anderes Flugzeug übertragen werden.



Seit 18 Jahren fliegt die „Kleve“ durch die Weltgeschichte, eine Zeit, in der sie knapp 35.000 Umläufe hinter sich gebracht hat. Täglich wird der Airbus 320 technisch gecheckt, regelmäßig umfangreich gewartet. „Ein 18 Jahre altes Flugzeug ist nicht vergleichbar mit einem 18 Jahre alten Auto“, sagt Lufthansa-Sprecherin Bettina Rittberger. „Inzwischen dürften fast alle Original-Teile ersetzt worden sein.“ So verfüge der Airbus beispielsweise über ein neues Innenleben samt moderner Kabine. Die „Kleve“ ist eines von derzeit 69 Lufthansa-Flugzeugen des Typs A 320-200 und am Rhein-Main-Airport Frankfurt beheimatet.