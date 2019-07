Kleve : AfD mit neuem Vorstand im Stadtverband Kleve

Kleve Die Mitglieder der Alternative für Deutschland (AfD) haben am Montag einen neuen Vorstand für den Stadtverband Kleve gewählt. Prof. Dr. Georg Bastian (48) wurde zum ersten Sprecher gewählt. Unterstützt wird der Physikprofessor von Tim Görtz (42) als stellvertretendem Sprecher.

Während der vergangenen 18 Monate hat sich die Mitgliederzahl unter dem vorherigem Sprecher Lothar Lichtenstein laut AfD etwa verdreifacht. „Diesen erfolgreichen Trend möchte der neue Vorstand beibehalten“, so die Partei. „Zur Lösung der zahlreichen Probleme in Kleve wartet eine Menge Arbeit auf uns, der wir uns mit voller Hingabe stellen werden. Ein entsprechendes Programm für die Kommunalwahlen zu erstellen, wird unsere Hauptaufgabe in den kommenden Monaten sein.“