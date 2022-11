Rat von Ärztinnen und Hebamme : „Zum Stillen gibt es tausend Meinungen“

In der Geburtshilfe ist das gute Zusammenspiel von Ärzten und Hebammen sehr wichtig für Mutter und Kind. Im Klever Krankenhaus gab es im Jahr 2021 rund 1300 Geburten, etwa ein Drittel der Kinder kam durch einen Kaiserschnitt zur Welt. Foto: dpa/Holger Hollemann

Kleve Zur Geburt gibt es viele Fragen. Zwei Oberärztinnen und eine Hebamme haben bei der Telefonsprechstunde in unserer Redaktion Antworten gegeben. Es ging um Corona-Tests, sprachliche Hürden, Geburtsmethoden und Schmerztherapie.

Es sind mindestens 1300 verschiedene Geschichten, die erzählt werden könnten, denn jede Geburt ist sehr individuell. Zudem einer mit einer Vorgeschichte und einem ähnlich spannenden „Danach“. Das wissen die Ärztinnen des Katholischen Karl-Leisner Klinikums ebenso gut wie die Hebammen. Für eine Telefonsprechstunde zum Thema Geburtshilfe waren jetzt die Oberärztinnen Susanne Heiden und Sandra Eerden sowie Muna Mouhajer-Niehues als Hebamme in der Klever Redaktion. Anruferinnen hatten die Chance, sich mit den Fachfrauen über alle Belange der Schwangerschaft, Geburt und Nachsorge auszutauschen. Von Corona bis Kaiserschnitt gibt es viele Fragen, die im Krankenhaus alltäglich sind.

Noch immer sind Hebammen rar, insbesondere solche, die im Krankenhaus als Beleghebammen im Schichtdienst arbeiten. Es bereitet Muna Mouhajer-Niehues Sorge, dass immer mehr Kolleginnen aus der Geburtshilfe rausgehen und nur noch Vor- und Nachsorge anbieten. Die wird besser bezahlt und lässt sich komfortabler planen. „In unserem Team sind aber alle auch in der Geburtshilfe aktiv. Wir machen also Hausbesuche, geben Kurse, haben Praxis-Sprechstunden, machen aber auch Wochenbett-Sprechstunden, betreuen Schwangere auf der Station und managen natürlich die Geburten im Kreißsaal.“ Die teure Haftpflichtversicherung, die seit Jahren die Branche beschäftigt, belastet auch hiesige Hebammen: Knapp 10.000 Euro pro Jahr müssen sie zahlen, um ihren verantwortungsvollen Beruf ausüben zu dürfen. Immerhin gebe inzwischen der GVK-Spitzenverband etwas zu den Beiträgen dazu.

Die Mediziner am Krankenhaus wissen, was sie an den Hebammen haben. Sie begreifen sich als Team, beide Gruppen brauchen einander. Bei rund 1300 Geburten pro Jahr beweisen sie ein professionelles Miteinander. „Viele Frauen fragen, ob sie einen Corona-Test brauchen, und den sollte man wirklich machen – außer, die Wehen sind schon weit fortgeschritten, dann machen wir den Test natürlich auch vor Ort“, sagt Sandra Eerden. Kollegin Susanne Heiden bittet zudem darum, mit nur einer Begleitung ins Krankenhaus zu kommen, insbesondere sollte für Kinder frühzeitig eine Betreuung gesucht werden, damit sie nicht mitgebracht werden müssen.