„Es gibt keine Mindestmenge Alkohol“ Ärztin klärte über die Gefahren von Alkohol in der Schwangerschaft auf

In fünf Klassen des Berufskollegs Kleve hat Mais jetzt über das Thema referiert und in einem vertrauensvollen Rahmen über Sexualität, Alkohol und Schwangerschaft gesprochen. „Wir bedanken uns beim Rotary Club Kevelaer, der ermöglicht hat, dass Aufklärungsarbeit in dieser Form stattfinden kann“, betonte Schulleiter Peter Wolters. Die Vorsitzende des Rotary-Club Kevelaer, Margret Voßeler-Deppe, sagte: „Das Thema ist so wichtig, aber leider auch eins, das wenig bekannt ist. Der Mythos, dass ein bisschen Alkohol in der Schwangerschaft nicht schadet, ist immer noch im Umlauf. Wir freuen uns, mit diesen Vorträgen die Präventionsarbeit voranzubringen.“ Die Schüler haben dabei nicht nur Wissen für ihr eigenes Leben mitgenommen: „Sie dienen auch als Multiplikatoren, wenn sie später in Kindergärten, in der Pflege, in Praxen oder in sozialen Einrichtungen arbeiten“, hofft Mais.