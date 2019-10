Diskussion über Klimawandel : Ärger um AfD-Veranstaltung auf Haus Riswick

Kleve Der AfD-Kreisverband Kleve lädt für Samstag, 26. Oktober, zu Vorträgen unter dem Titel „Bedrohung durch Klimawandel oder global-strategische Politik“ ein. Einlass ins Haus Riswick ist ab 17.30 Uhr. Gegen diese Veranstaltung gibt es im Vorfeld Protest.

So ruft die Partei Die Linke im Kreis Kleve dazu auf „diese Veranstaltung der Alternative für Deutschland zu meiden und sich stattdessen auf wissenschaftliche Fakten zu verlassen.“ Die AfD sei eine „rechtspopulistische Gruppierung, die die wirtschaftlichen Interessen mehr im Fokus hat als die menschlichen.“ Bruno Janßen, Lehrer am Konrad-Adenauer-Gymnasium in Kellen, schreibt in einem Brief, der unserer Redaktion vorliegt, an den Leiter des Versuchs- und Bildungszentrum, Franz-Josef Strok, dass er „entsetzt“ sei, „dass Sie es den üblen Klimawandelleugnern der AfD ermöglichen, unter Ihrem Dach ihre kruden Theorien zu verbreiten und ihnen dadurch den Anschein von Seriosität verleihen.“ Janßen weiter: „Ich habe die Arbeit Ihres Institutes immer geschätzt, aber das macht mich fassungslos, und dies umso mehr, als Sie ja in Ihrem Hause seit vielen Jahren Forschungsarbeiten zum Thema ,Optimierung der Fütterung von Großvieh zur Minimierung des Methanausstoßes’ bzgl. des Ziels der Reduzierung der Emission von Treibhausgasen in der Massentierhaltung betreiben.“