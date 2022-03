Bauprojekt Kleve : Ärger um neue Pläne an der Hornstege

Vier Häuser mit jeweils drei Etagen und insgesamt 24 Wohneinheiten sollen auf den Wiesen an der Hornstege entstehen. Den Anliegern ist diese Unternehmung zu groß. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Vier große Wohnhäuser mit drei Etagen und 24 Wohneinheiten möchte die Stadt Kleve an der Hornstege erlauben. Drei Etagen sind zu viel, sagen die Anwohner. Die Politik hat Beratungsbedarf.

Die Kritik der Anwohner am neuen Bebauungsplan für das freie Feld an der Hornstege in Kleve ist massiv: Das, was dort geplant sei, verkrafte die Straße nicht, die Höhen, die die Stadt dort genehmigen möchte, fügten sich nicht ein und das zu erwartende Verkehrs- und Parkaufkommen werde die Situation in der Straße beeinträchtigen. Dazu passe das Vorhaben nicht zur ein- bis zweigeschossigen Bebauung mit Einfamilien- und Doppelhäusern, die sich auf der gegenüberliegenden Straßenseite reihen. Die Nachbarn könnten sich mit einer zweigeschossigen Mehrfamilienhaus-Bebauung aber anfreunden, so ein Anwohner nach der Sitzung des Bauausschusses, in dem das Vorhaben konträr und heftig diskutiert worden war.

Es war wieder das übliche Klever Bau-Thema, das den Bürgern aufstieß: Die Stadt schreibt in ihren Bebauungsplänen eine Zweigeschossigkeit vor, die aber nach den Buchstaben der Landesbauordnung dann drei Etagen erlaubt und die der „zweigeschossig“ ausgeschriebene Bebauungsplan auch zulässt, weil die Gebäudehöhen vom Klever Bauamt in der Regel so großzügig eingetragen sind, dass eine dritte Etage locker drunter passt.

Entsprechend fallen auch die Pläne aus, die das Gocher Architekturbüro Völling für die Straße vorgelegt hat und die Kleves Technischer Beigeordneter Jürgen Rauer während der Diskussion präsentierte: Vier durchaus gefällig gezeichnete Häuser mit zwei Geschossen und obendrauf das für Kleve so typische Staffelgeschoss, das die Gocher Planer allerding eleganter lösten als in Kleve gewohnt und mit einem schlanken Dachüberstand versahen. Geparkt werden soll in einer Tiefgarage – und weil es in der Straße so eng ist, fährt man dort mit einem Auto-Aufzug hinein. Das ist ein weiterer Kritikpunkt der Anwohner, die fürchten, dass deshalb kaum die Garage genutzt werde, sondern stattdessen dann die Straße zugeparkt sei.

Das sah auch Grünen-Fraktionschefin Hedwig Meyer-Wilmes nicht anders. Die vier Baukörper sprengten die enge Straße und sie könne sich den Klever Autofahrer nur schwer in einem Autoaufzug vorstellen, sagte die Politikerin. Die Planung sei für die Nachbarn kaum zumutbar, die Zufahrt ans Haus liege zu eng an der Nachbarbebauung. So wolle man dem Ganzen nicht zustimmen, da sei noch Beratungsbedarf. Anne Fuchs von den Offenen Klevern betonte den großen Verdruss bei den Anwohnern: „Es kann nicht sein, dass das so durchgezogen wird, ohne auf die Bedenken der Anwohner einzugehen“, mahnte sie. Auch sehe sie dort ein ungelöstes Verkehrsproblem. Daniel Rütter, Chef der Klever FDP-Fraktion, befand, dass die Kritik der Anwohner durchaus eine Berechtigung habe. Die Kritik sei sachlich und problemorientiert dargelegt worden. Dabei habe man durchaus Kompromissbereitschaft gezeigt. „Wir müssen schon sehen, dass 24 Wohneinheiten sehr viel sind und dass die Kapazitäten der Hornstege begrenzt sind. Man sollte eine Kompromisslösung suchen“, so der Freidemokrat. In dieser Form könne man das nicht gutheißen: „So nicht!“.

Rauer hingegen verteidigte das Vorhaben vehement: Es sei nicht mehr zeitgemäß, dort mitten in der City kleine Einfamilienhäuser zu bauen. Und aus seiner Sicht verkrafte die Hornstege die 24 Wohneinheiten locker. Es gelte im Innenbereich zu verdichten, und hier befinde man sich im Innenbereich, sagte Rauer und zeigte die Häuser anstelle des ehemaligen Schweizerhauses, die die Höhenlage benachbarter Gebäude zeigen sollten – die allerdings diagonal im Viertel in etwas entfernterer Nachbarschaft liegen. Man müsse hier innen verdichten und die geplanten Gebäude ließen doch genügend Gründflächen um die Baukörper zu.

Wiltrud Schnütgen (Grüne) empfahl, dass hier dringend Investor, Nachbarschaft und Stadt nochmals miteinander reden müssten. Friedrich Teigelkötter (CDU) redete Rauer das Wort: Man könne sich sehr gut mit dieser Innenverdichtung arrangieren, sagte er. Aus Sicht des CDU-Politikers passe sich die Bebauung sehr gut in die Umgebung ein.