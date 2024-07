Ärger um Bettler am EOC „Wir sehen doch täglich, was sich abspielt“

Der Parkplatz am EOC in Kleve ist stets gut gefüllt, das Einkaufszentrum an der Hoffmannallee ist beliebt. Besonders Niederländer zieht es in Scharen an, aber auch zahlreiche Klever kommen, um hier gleich mehrere Einkäufe auf einmal erledigen zu können. Mittlerweile wird auch anderes Publikum angezogen: Auf dem Parkplatz gibt es Menschen aus dem Obdachlosenmilieu und Bettler, die sich von Kunden Geld erhoffen, manchmal werden sie energisch. „Wir sehen doch täglich, was sich abspielt“, sagt Axel Schroff (60), seit 2013 selbstständiger Kaufmann und Inhaber des gleichnamigen Edeka-Geschäfts.