Kleve Rindern : „Kleve(r) Acker(t)“ wird Wildblumenwiese

Johanna Kruse (rechts) und Judith Siebers auf dem Acker, der jetzt erst einmal Wildblumenwiese wird. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Landwirte und Bürger zusammenbringen: Diese Idee verfolgen auch Judith Siebers und Johanna Kruse und bieten Land zum Ackern.

Die Wiese ist wie gemacht für das Projekt: 6500 Quadratmeter Fläche mitten im Ort, mitten in Rindern, gleich zwischen Begegnungsstätte und Kirche. Es ist die Fläche, auf der Bürger Landwirtschaft kennenlernen können. Ganz einfach, indem sie ackern, indem sie sehen, wie die Frucht aus der Erde kommt, wie sie gehegt und gepflegt werden muss, damit man sie ernten kann, damit man sie essen kann. Und stolz auf die eigene Frucht sein kann. Auf jeden Fall ist viel Freude dabei, an der Natur und am selbst gezogenen Gemüse. Klever, die keinen Garten oder nur einen Blumen-Rasengarten haben und sich ein Stück Nutzgarten „zulegen“ möchten, sind auf der Wiese zwischen Kirche und Begegnungsstätte willkommen. Da heißt es nämlich ab Frühjahr „Kleve(r) Acker(t)“.

„Im Rahmen des Projekts ,Kleve(r)Acker(t)’ möchten wir etwas Gutes für unser Kleve und unsere Natur tun. Zum einen möchten wir Blühpatenschaften anbieten und zum anderen Gemüsegärten vermieten. Genau diese Kombination zeichnet uns auch aus! So können wir allen, die keine Möglichkeit haben, einen Blühgarten anlegen zu können, Platz für Artenschutz geben. All diejenigen, die Zeit haben und körperlich fit sind, können sich dann im Gemüsegarten austoben“, wirbt Johanna Kruse begeistert für das Projekt, das sie zusammen mit Landwirtin Judith Siebers entwickelt hat. Siebers und Kruse stehen mitten auf dem Acker, im Rücken die Kirche, und erklären gestenreich, was sie vorhaben.

Info Ein Stück Land zum beackern Kleve(r) Acker(t) Für das Projekt: Klever(r) Acker(t) ist der Anmeldeschluss der 31. März. Wegen der Corona-Krise mussten die Gemüsegärten abgesagt werden. Man kann noch Patenschaften zur Blühwiese übernehmen. www.sieberslandwirtschaft.de

Der Klever, der ackern möchte, darf sich auf der Internetseite der Landwirtinnen einschreiben, sich eine Parzelle aussuchen und dieser Parzelle einen Namen geben. Für die Ausrüstung ist gesorgt, einen Wasseranschluss gibt es in der Nähe. Zielgruppe ist im Grunde ganz Kleve mit seinen Ortschaften: Familien und Rentner, Studenten und Singles, die hier als Selbstversorger Spaß am Ackern finden möchten.

Der Spaß kostet 25 Euro für 50 Quadratmeter pro Jahr inklusive der Aussaat. Geplant waren als Früchte, die der Landwirt einbringt, Kartoffeln und Gemüse, verschiedene Sorten Salate - je nach Wunsch. Die erste Frucht sollte dabei vom Landwirt, dem klassischen Lebensmittelerzeuger, eingebracht werden. „Wir wollen hier nämlich auch Erzeuger und Konsument verbinden. Unsere Frucht, die wir eingesät oder gepfanzt haben, dann unter die Obhut des Konsumenten stellen“, sagt Judith Siebers. Und dann wird fleißig geackert, wird sich vielleicht der eine oder andere Rat vom Profi geholt und dann schließlich geerntet. Damit sollte in den nächsten Wochen in einem großen Fest gestartet werden. Sollte – denn auch hier machte der Corona-Virus einen Strich durch die Rechnung. Das Fest fällt aus.