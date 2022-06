Projekt : AckerRacker in der Wald-Kita

Das vierjährige Bildungsprogramm AckerRacker startet in der Kita am Wald in Kleve-Materborn. Foto: SOS-Kinderdorf

Kleve Große Pflanzaktion: Kinder der Kita am Wald bauen eigenes Gemüse auf dem Acker an. Von Zucchini über Kartoffeln bis hin zu Zuckermais, Mangold und Kürbis, konnten die Vier- und Fünfjährigen ihr Gemüse aussäen und pflanzen.

(RP) Mit Gartenhandschuhen, Schüppen und Gießkannen bepackt, haben jetzt die Kinder der Kita am Wald an der Kuhstraße in Kleve-Materborn ihren eigenen, 57 Quadratmeter großen Acker bestellt. Von Zucchini über Kartoffeln bis hin zu Zuckermais, Mangold und Kürbis, konnten die Vier- und Fünfjährigen ihr Gemüse aussäen und pflanzen. Natürlich nicht querbeet, sondern planvoll und auf zwölf, von kleinen Laufwegen getrennten, Parzellen verteilt.

Susanne Büchner und Tim Genders engagieren sich für das Bildungsprogramm „AckerRacker“ des gemeinnützigen Vereins „Acker“ und unterstützen die Kita-Kinder, ihre Eltern sowie die Erzieher mit Schulungen, bei Pflanzung und Ernte. Büchner und Genders kommen aus der Region und haben beide an der Hochschule Rhein-Waal in Kleve „Sustainable Agriculture – nachhaltige Landwirtschaft“ studiert. Der Verein selbst hat seinen Hauptsitz in Berlin und begleitet deutschlandweit rund 45.000 Kita-Kinder und Grundschüler:innen mit den Projekten „AckerRacker“ (Kita) und „GemüseAckerdemie“ (Schule). Finanziert werden die Aktivitäten aus öffentlichen Mitteln und privaten Spenden.

Von jeher spielt die naturnahe Pädagogik eine große Rolle in der Kita am Wald, die auf dem Gelände des SOS-Kinderdorfs beheimatet ist und Kinder im Alter zwischen zwei und sechs Jahren betreut. „Wir gehen mit den Kindern bei Wind und Wetter zwei bis drei Mal pro Woche für mehrere Stunden in den nahegelegenen Reichswald und nutzen den Wald als Lernort sehr intensiv“, erklärt Christel Niesar, Leiterin der Kitagruppe Waldzwerge. Das Bewusstsein für Umwelt und Natur früh zu fördern, liegt den Erziehern am Herzen. Daher auch das Engagement im Bereich Ernährung: „Wo wächst das Gemüse, das meist sauber verpackt im Supermarktregal liegt? Wie sieht es als Pflanze aus? Welche Sorten gibt es überhaupt und wie kann ich sie ernten? – All dies sind Fragen, die wir mit den Kindern nicht nur theoretisch beantworten, sondern mit allen Sinnen erfahren wollen“, so Niesar. „Wir sind im Kreis Kleve bislang die einzige Kita, die an dem Programm teilnimmt.“