Vater bestätigt Vorerkrankung : Achtjährige aus Kleve nach Unfall im Schwimmunterricht weiter in Klinik

Update Kleve Der Vater der Achtjährigen, die am Donnerstag beim Schwimmunterricht leblos vorgefunden wurde und reanimiert werden musste, hat eine Vorerkrankung des Mädchens bestätigt. Das Kind befindet sich weiter in der Klinik.

An der Marienschule in Materborn ist es am Donnerstagvormittag zu einem schweren Unglück gekommen. Ein achtjähriges Mädchen lag während des Schwimmunterrichts leblos im Wasser des Lehrschwimmbeckens. Bei dem Kind handelt sich um eine Drittklässlerin von der St. Michael Grundschule Reichswalde. Die Schule nutzt das Becken in Materborn ebenfalls.