Trotz Abschied der Kultwirtin Wie es im Klever Gasthaus Früh weiter geht

Einfach war es für das Paar nicht, an den Pachtvertrag für das Lokal zu kommen. „Wir haben gelesen, dass die Gaststätte Früh frei wird und uns überlegt, ob wir sie nicht weiterführen sollen.“, erzählt Parviz Rebmann. Zunächst sprach das Paar mit Christa, bevor man sich dafür entschied. Obwohl regelmäßig Kneipen schließen und sich wenige Menschen für den Job entscheiden, musste das Paar nach der Bewerbung doch länger auf den unterschriebenen Vertrag warten. Der Grund: Das Früh in Kleve ist ein gut gehendes Lokal mit einem angenehmen Publikum. So lagen in der Zentrale der Kölner Brauer gleich vier Bewerbungen für das Haus an der Gasthausstraße auf dem Tisch. Das Duo bekam den Zuschlag. Ab dem 1. Juni sind sie die neuen Pächter. Zuvor ist das Haus vom 25. bis einschließlich 31. Mai geschlossen.