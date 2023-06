Alternative gefunden Abi-Ball nach Absage für Stadthalle gerettet

Das Datum bleibt, die Anfangszeit ebenso, allein der Ort ändert sich: Der Ball der Abiturienten des Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums am 17. Juni ist gerettet. Diese Nachricht dürfte für die mehr als 400 Teilnehmer eine Erleichterung sein. Wie berichtet, kam es aufgrund eines Wasserschadens in der Klever Stadthalle zu einem Defekt in der Lüftungsanlage. Ohne eine funktionierende Ventilation darf dort keine Veranstaltung stattfinden.