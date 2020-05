Polizisten in Aachen geben Schüsse ab : Flüchtiger aus LVR-Klinik nahm Frau als Geisel

Kleve/Aachen Zwei entflohenen Straftäter aus der psychiatrischen Einrichtung in Bedburg-Hau waren am Dienstagabend in Aachen gefasst worden. Bei dem Eingriff gab die Polizei mehrere Schüsse ab. Jetzt gab die Staatsanwaltschaft den Grund bekannt.

Die zwei 37 und 43 Jahre alten Männer, die am Montag aus der Psychiatrie in Bedburg-Hau bei Kleve geflohen waren, sind am Dienstagabend in Aachen von der Polizei gestellt worden. Wie die Staatsanwaltschaft Aachen jetzt bekannt gab, hatte der jüngere der beiden verurteilten Straftäter einer unbeteiligten Passantin von hinten ein Messer an den Hals gehalten. Da er der mehrfachen Aufforderung der Polizeibeamten, die Frau gehen zu lassen, nicht nachgekommen sei, haben zwei Polizisten je einen Schuss abgegeben. Beide Schüsse haben der Staatsanwaltschaft zufolge getroffen. Der 37-Jährige starb trotz sofortiger notärztlicher Behandlung.

Wegen der abgegebenen Schüsse werde die Staatsanwaltschaft Aachen kein Ermittlungsverfahren einleiten. Es habe eine akute Nothilfelage vorgelegen und somit bestehe kein Verdacht auf eine Straftat.

Bei ihrer Flucht aus einer Psychiatrie in Bedburg-Hau hatten die beiden Patienten den als Geisel genommenen Pfleger dazu gezwungen, die Außentür unter einem erfundenen Vorwand öffnen zu lassen. Mit dem Wagen des Pflegers waren sie dann nach Aachen gefahren. Ein Zeuge hatte den im Stadtteil Verlautenheide geparkten Wagen entdeckt und die Polizei alarmiert.

