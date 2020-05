Kriminalpolizei sucht Zeugen : Klever auf offener Straße von falschem Polizisten beraubt

Kleve Ein 95-jähriger Mann wurde zu spät misstrauisch, als er mit einer Tasche voller Wertsachen zum Übergabeort kam. Die Polizei sucht nun Zeugen und mit einer Täterbeschreibung nach dem Unbekannten.

Als der Anrufer jedoch verlangte, die Tasche mit den Wertgegenständen an der Kolpingstraße abzulegen, wurde er misstrauisch und verlangte eine persönliche Übergabe. Um 14 Uhr traf er sich schließlich auf dem Parkplatz am Kolpinghaus mit einem Unbekannten, mit dem er ein längeres Gespräch führte. Als er auf die Frage, wo denn jetzt der Streifenwagen bleibe, immer wieder vertröstet wurde, wandte sich der Mann schließlich zum Gehen. In diesem Moment wurde ihm von hinten die Tasche entrissen. Der Täter flüchtete in unbekannte Richtung.