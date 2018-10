Kleve: 82-Jährige findet 1,2 Kilo schweren Steinpilz

Kleve Beim morgendlichen Spaziergang durch den Park von Burg Ranzow hat Martha Abt, Bewohnerin eines Altenheims in Kleve, einen Steinpilz gefunden, der 1,2 Kilo auf die Waage bringt. Ein rekordverdächtiges Gewicht.

Solch einen Fund gibt es nur selten: Bei ihrem allmorgendlichen Rundgang durch die Parkanlagen des Seniorenhauses Burg-Ranzow in Materborn entdeckte Bewohnerin Martha Abt (82) einen riesigen Steinpilz. Die Seniorin pflückte den Pilz, trug ihn nach drinnen und zeigte den Fund den erstaunten Pflegekräften. Sogleich brachte man den Riesenpilz in die Küche des Hauses und legte ihn auf die Waage. Die zeigte ein Gewicht von 1,2 Kilogramm an. Das ist rekordverdächtig. Nur selten werden solch schwere Exemplare gefunden. Was nun mit dem Riesensteinpilz geschieht, steht noch nicht fest. Erstmal können ihn die Bewohner auf Burg Ranzow in Ruhe bestaunen.