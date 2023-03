Polizei warnt vor WhatsApp-Masche 81-jähriger Klever fällt auf dreiste Internet-Betrüger herein

Am Dienstag erhielt ein 81-Jähriger eine Nachricht über den Messenger-Dienst WhatsApp von seiner vermeintlichen Tochter. In der Nachricht wurde der Mann um die Begleichung von Rechnungen gebeten. Dieser Bitte kam er arglos nach und bemerkte erst zu spät die Betrugsmasche. Diese ist ganz typisch: Bei diesen Betrugsfällen geben sich die Täter als Familienangehöriger, Sohn oder Tochter, aus und bitten in freundlich geschriebenen WhatsApp-Nachrichten um die Überweisung eines Geldbetrages, damit dringende Rechnungen beglichen werden können. Es ist nur eine von zahlreichen Methoden, um sich das Geld der zumeist älteren Opfer zu ergaunern.