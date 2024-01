Panne am Donnerstag 800 Haushalte von Stromausfall in Kleve betroffen

Claudia Dercks hat in diesem Jahr übrigens noch ein Großprojekt vor der Brust: Auf dem ehemaligen Deponiegelände am Heidberg in Materborn soll eine zwei Hektar große Freiflächen-Solaranlage entstehen. Knapp zwei Megawattstunden Strom soll die Anlage künftig produzieren. Umgesetzt wird das Projekt von den Stadtwerken, den Umweltbetrieben USK und der Kreis Kleve Abfallwirtschaft. Claudia Dercks sagt: „Wir befinden uns in den letzten Vorbereitungen und gehen davon aus, 2024 in die Realisierung zu gehen. Das hängt auch ein wenig davon ab, was die Ausschreibungen ergeben und wie es dann um die Lieferzeiten steht.“ Bevor mit den Arbeiten begonnen wird, wolle man zudem noch die Anwohner informieren, so die Geschäftsführerin.