„Wichtig wie Strom oder Wasser“ 77-Jähriger aus Kleve forscht an der Zukunft der Internetdaten

Seit den Neunzigerjahren forscht Peter Wittenburg rund ums Internet, um Kommunikation und Daten. Und trotz seiner 77 Lebensjahre ist der Klever noch am Puls der Zeit. „Es kommt vor, dass ich mich etwas zurücknehme, wenn die jüngeren Kollegen etwa über Interface und Gesichtserkennung sprechen. Aber ansonsten bin ich mittendrin“, sagt Wittenburg, der lange technischer Leiter des Max-Planck-Instituts für Psycholinguistik in Nimwegen war. Und der Wissenschaftler ist weiter ambitioniert: Derzeit forscht er an der Zukunft der Vernetzung von Datenräumen im Digitalen.