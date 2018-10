Kleve: 750.000 Euro für Heilige Drei Könige

Kleve Die Skulpturengruppe von Henrik Douverman ist die teuerste Erwerbung in der Geschichte des Klever Museums und gilt als regional verankertes nationales Kulturgut. Jetzt gehört sie dem Museum Kurhaus.

Es ist nationales Kulturgut, das die Stadt Kleve jetzt deutlich bereichert. Weil die drei Figuren herausragende Meisterwerke der spätmittelalterlichen Schnitzkunst sind – da sind sich Prof. Frits Scholten, Rijksmuseum, und Guido de Werd, ehemaliger Klever Museumsdirektor, als Gutachter einig. Ins harte Eichenholz wurden sie von einem der bedeutendsten Vertretern dieser Kunst geschnitten: Henrik Douverman, in Kleve geboren, in Kalkar zur Höchstform aufgelaufen mit dem Siebenschmerzen-Altar. Er schuf für den Xantener Dom die Predella des Marienaltars, war ein Meister, dessen Heilige Ursula heute zu den Höhepunkten der Mittelaltersammlung des Rijksmuseums in Amsterdam zählt, dessen Hl. Christopherus in Utrecht und dessen Muttergottes in Cluny verwahrt wird. Seine wunderbaren Heiligen Drei Könige, die Douverman erst 2004 von de Werd zugeschrieben werden konnten, als sie wie aus dem Nichts im Londoner Kunsthandel auftauchten, wurden Freitag in Kleve dem Museum übergeben.