Unfall in Kleve : Radfahrerin erliegt Unfallverletzungen

Die 69-Jährige kam mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus. Foto: Endermann, Andreas (end)

Kleve Eine 69-jährige Frau aus Kleve ist am Dienstagmorgen in der Radboud-Klinik ihren Unfallverletzungen erlegen. Nach Angaben der Polizei war die Frau am Montagnachmittag gegen 15.10 Uhr mit ihrem Fahrrad auf der Daimlerstraße in Richtung Ziegelstraße unterwegs gewesen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Im Einmündungsbereich der Dinnendahlstraße wurde sie vom dem Lkw eines 43-jährigen Mannes aus Kleve erfasst. Hierdurch stürzte die Radfahrerin zu Boden, wobei sie lebensgefährlich verletzt wurde. Per Rettungshubschrauber wurde sie in die Radboud-Klinik nach Nimwegen geflogen, wo sich ihr Zustand weiter verschlechterte. Die Staatsanwaltschaft Kleve hatte bereits gestern einen Sachverständigen eingeschaltet. Unfallbeteiligte und Angehörige werden derzeit durch den polizeilichen Opferschutz betreut.

(RP)