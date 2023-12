„Ich bin ratlos“ 600 Wohngeld-Anträge offen – Bearbeitungsstau im Klever Sozialamt

Wenn Jennifer Hanrath an Heiligabend denkt, wird ihr angst und bange. Die alleinerziehende Mutter würde dieser Tage gerne Geschenke kaufen. Doch es fehlt das Budget. Das aber liegt nicht an der 35-Jährigen, sondern am Klever Sozialamt. Denn: Zwar hat Hanrath schon im Juli einen Fortsetzungsantrag auf Wohngeld in Höhe von knapp 400 Euro pro Monat gestellt. Bislang wurde aber noch kein Cent ausgezahlt. „Es muss was passieren, sonst wird das kein schönes Weihnachtsfest“, sagt Hanrath. Knapp 2000 Euro fehlen ihr mittlerweile. „Auf das Geld kann ich nicht verzichten.“ Zum Hintergrund: Wohngeld wird als Zuschuss an Haushalte gezahlt, deren Einkommen knapp oberhalb der Grundsicherungsgrenze liegt.