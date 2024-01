Klever Schülerinnen mit Long Covid 50.000 Euro Spenden für die erkrankten Kathi und Rosa

Das Geld soll den Mädchen helfen, wieder auf die Beine zu kommen. Denn sie erleben ein wahres Martyrium. Die 19 Jahre alte Rosa erkrankte im Herbst 2020 an Corona, in der Folge an Long Covid, mittlerweile haben Ärzte die Diagnose Myalgische Enzephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome (ME/CFS) gestellt. Eine schwere neuroimmunologische Erkrankung, die dazu führt, dass die junge Frau aus Kleve ans Bett gefesselt ist. Rosa muss von Licht, Geräuschen und Berührungen gänzlich abgeschirmt werden, weil Sinneseindrücke zu schmerzhaft sind.