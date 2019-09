Kleve : 50 Jahre SOS-Kinderdorf Niederrhein

Kleve In Anwesenheit zahlreicher Gäste wurde in der Klever Stadthalle das Jubiläum gefeiert. Die Festrede hielt NRW-Familien-Minister Joachim Stamp. Das SOS-Kinderdorf sei ein Vorreiter für die Rechte der Kinder, sagt er.

Eine Studie habe ergeben, dass sich die Deutschen in der Lebensmitte vor allem vor der Ellenbogengesellschaft und der Aggressivität fürchteten. „Es gibt Gewalt in unserer Gesellschaft, der wir offensiv entgegentreten müssen“, sagte er. Die Arbeit des SOS-Kinderdorfes sei das Gegenteil von diesem Trend: „Es ist ein leuchtendes Beispiel gegen diese Ego-Gesellschaft.“ Zuwendung, Halt, Bindung, Liebe und Anerkennung seien unverzichtbare Werte, besonders in den ersten Lebensjahren. „Das SOS-Kinderdorf ist ein Vorreiter für die Rechte der Kinder und in Kleve ein wichtiger Motor zur Unterstützung der Familien, der beruflichen Bildung und der Förderung der Gemeinschaft“, sagte der Minister. Ludger Kazmierczak leitete den Talk mit ehemaligen Kinderdorf-Kindern aus vier Generationen: Frank Hengstermann (heute HNO-Arzt), Markus Schramm (heute Jurist) Martina van Offern (heute Kita-Erzieherin) und Jennifer Hirsch (heute in der Ausbildung zur Erzieherin). Sie erzählten, wie sie zum SOS-Kinderdorf gekommen waren, wie der Alltag im Dorf in Kleve-Materborn aussah und ob sie noch Kontakt zu ihren Angehörigen oder zum Dorf hätten. Mit starkem Beifall wurde dabei der Dank an die ehemaligen und heutigen Kinderdorfmütter gewürdigt. Die stellvertretende Vorstandsvorsitzende von SOS- Kinderdorf e.V. schlug den Bogen vom SOS-Kinderdorf Niederrhein mit 300 Beschäftigten und zahlreichen ehrenamtlichen Helfenden zu Zahlen, Daten und Fakten der von Hermann Gmeiner 1955 in München gegründeten bundesweiten Kinderdörfer, die mit ihren Angeboten rund 108.000 Kinder, Jugendliche und Familien erreichen. Insgesamt existieren über 2.700 SOS-Einrichtungen in 135 Ländern.