Kleve : 50 Jahre Heimatverein Griethausen

Kleve-Griethausen Viel Musik, Clownerien und Gespräche über schnelles Internet werden geboten.

Mit Stolz blickt in diesem Jahr der Heimatverein Griethausen auf sein 50-jähriges Bestehen zurück. Anlass genug, das runde Jubiläum entsprechend in Szene zu setzen. So hat sich das Team um den Vorsitzenden Dietmar Reintjes erfolgreich darum bemüht, dass am 7. Juli der Startschuss zum Niederrheinischen Radwandertag im Dorf am Altrhein erfolgt.