Trotz neuer Bürger-App 4000 Klever setzen weiter auf den Papier-Müllkalender

Kleve · Die USK bieten nun eine Bürger-App an, in der man die Abfuhrtermine im Blick behalten kann. Viele Klever setzen auf die digitale Alternative. Wer eine konventionelle Kalender-Variante will, muss sie bei der Stadt abholen. Davon machen mehrere Tausend Haushalte Gebrauch.

03.01.2024 , 05:15 Uhr

Der Abfallkalender kann ab sofort in der Regel nur noch in digitaler Form über die Bürger-App oder über die USK-Internetseite abgerufen werden. Foto: Ludwig Krause