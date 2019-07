Ausbildung in Kleve : 40 neue Krankenpfleger starten ins Berufsleben

Ausbildung in Kleve

Kreis Kleve Die Bildungsakademie für Gesundheitsberufe (BAG) in Kleve hat nach erfolgreich absolvierter Ausbildung 40 Gesundheits- und (Kinder)krankenpfleger verabschiedet.

„Wir gratulieren Ihnen zum bestandenen Examen und wünschen Ihnen für Ihren beruflichen Werdegang alles erdenklich Gute“, so Schulleiterin Andrea Huisman. „Den Grundstein haben Sie gelegt – mit einer hervorragenden Ausbildung.“

Die Absolventen im Bereich der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege: Jasmina BelskichOngaro, Hannah Hermsen, Luca Lamers, Laurits Madaus, Laura Optiz, Fabia Schlütter, Annika van der Cruysen und (nach bereits bestandenem Examen in der Gesundheits- und Krankenpflege / 2018) Alina Dennessen. Als Jahrgangsbeste schlossen Paulina Heckmann, Fabia Schlütter, Annika van der Cruysen und Anna-Lena Marquardt ab. Bachelorstudierende, die voraussichtlich 2020 ihren akademischen Titel „Bachelor of Arts in Social Management – Vertiefung: Healthcare“ erlangen werden, sind Johanna Nonn und Bea Schmitz.