Tiershow in Kleve Hunderte Tiere bei Geflügelschau in der Mehrzweckhalle

Wer angeregte Gespräche führen will, ist am Wochenende in der Materborner Mehrzweckhalle falsch. Hühner, Puten, Tauben und Gänse gakeln, kreischen und zirbsen um die Wette. Der Geflügelzuchtverein Kleve und Umgebung lädt am Samstag und Sonntag von 11 bis 16 Uhr zur 71. Auflage der Grenzland-Geflügelschau. Mit dabei sind 35 Aussteller und 355 Tiere, die einen gelben Ring am Fuß haben sollten, der bezeugt, dass die Zweibeiner in diesem Jahr geboren wurden.