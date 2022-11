Im Museum Kurhaus Kleve 30.000 Kunstwerke brauchen ein Depot

Schon 2019 machte Kunde auf die Dringlichkeit eines neuen Depots aufmerksam: „Das städtische Museum Kleve besitzt eine Sammlung aus rund 30.000 Exponaten, in der sich die Stadt und die Region auf mehrere Jahrhunderte zurück und bis in die Gegenwart trefflich widerspiegeln und die ein bedeutendes Fundament bilden“. Doch nur ein Bruchteil dieser hochklassigen Sammlung könne innerhalb der Museumsräumlichkeiten gezeigt werden, der Rest ruht im Depot. Die Depotsituation im Museum Kurhaus Kleve sei allerdings vergleichsweise desolat und müsse dringend professionalisiert werden. Allein 100 oftmals sperrige Großformate sind hoch versicherte Exponate. Dafür braucht das Museum Raum: Rund 2000 Quadratmeter Fläche für die 30.000 Depotwerke, rechnet Kunde. In Räumen, in denen ständig 20 Grad Celsius herrschen sollten und eine Luftfeuchtigkeit von 50 Prozent, die dunkel und vor Einbruch geschützt sind. Dazu kämen Regalsysteme und die klassischen Schiebeschränke, an deren Gitter man die Bilder hängen kann - vor allem aber müssen die Räume die großformatigen Bilder aufnehmen können. Das sind übrigens Minimalanforderungen und keine Hirngespinste. „Und Fördermittel dafür gibt es auch“, sagt Vlasic.