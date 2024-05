Schwerer Unfall in Kleve 300-Kilo-Batterie von E-Auto herausgerissen – so reagiert die Feuerwehr

Kleve · In Kleve ist bei einem Unfall am Sonntag eine knapp 300 Kilogramm schwere E-Auto-Batterie herausgerissen und in den Gegenverkehr geflogen. Sie musste in einem speziellen Behälter versenkt werden. Feuerwehren sind mittlerweile vorbereitet.

13.05.2024 , 17:53 Uhr

10 Bilder Gegen Baum geprallt – Transporter in zwei Teile gerissen 10 Bilder Foto: Guido Schulmann