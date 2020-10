Stadt Kleve fällt Bäume : 30 Bäume aufgrund der Trockenheit abgestorben

Kleve Aus Gründen der Verkehrssicherung werden die Bäume bis Ende Dezember 2020 gefällt, erklärt der Sprecher der Stadt Kleve, Jörg Boltersdorf.

Aus Gründen der Verkehrssicherung werden die Bäume bis Ende Dezember 2020 gefällt, erklärt der Stadtsprecher. Verkehrssicherung bedeutet, dass derjenige, auf dessen Grund ein Baum steht, dafür Sorge zu tragen hat, dass von dem Baum keine Gefahr ausgeht. Bäume, die zum zum so genannten „Straßenbegleitgrün” gehören, gehören der Stadt und führen im Schadensfall zu einer Haftung des Straßenverkehrssicherungspflichtigen, beispielsweise der Kommune. Deshalb werden städtische Bäume regelmäßig geprüft, erklärt Boltersdorf. Zunächst ist das eine Sichtkontrolle. Aber es werden in Kleve teils auch moderne Messgeräte eingesetzt. Die regelmäßige Begutachtung der Bäume soll aber nicht nur dazu dienen, Bäume auszusortieren. Sie soll in erster Linie dazu führen, den Baumbestand zu erhalten und mit Pflegeschnitten ein Absterben der alten Bäume zu vermeiden. „Ziel der Baumpflegemaßnahmen und Fällungen ist es, den Baumbestand gesund und verkehrssicher zu halten“, sagt Boltersdorf. Gesund wird er ihn nicht mehr halten können, da die drei Dürrejahre den Bäumen so sehr zu gesetzt haben, dass sie jetzt nicht mehr zu retten sind. Doch der Verkehrssicherheit dient die kommende Fällaktion.

In Kleve sind derzeit viele einzelne Bäume betroffen, die in unterschiedlichen Straßenzügen, an Sportplätzen und in Grünanlagen in der Ober- sowie der Unterstadt stehen, schreibt Boltersdorf. Es sind sowohl größere als auch kleinere, alte und auch jüngere Bäume von der Fällung betroffen, bestätigt der Stadtsprecher. Die Stadt verspricht aber, in den kommenden Jahren die Nachpflanzung sukzessive vorzunehmen. Angesichts des Klimawandels werden für die neuen Bäume vorrangig derzeit bekannte trockenheitsresistente Baumarten verwendet, so der Stadtsprecher.