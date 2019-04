Zusammenstoß mit Transporter : 22-jährige Kleverin stirbt bei Autounfall in Bedburg-Hau

22-jährige Kleverin stirbt bei Autounfall in Bedburg-Hau

Bedburg-Hau Die junge Frau kam mit ihrem Auto aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Für sie kam jede Hilfe zu spät.

Der Unfall ereignete sich am Mittwochmorgen um 7.30 Uhr auf der Sommerlandstraße. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war die 22-jährige Kleverin in Richtung Kalkar unterwegs, als sie aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam und in den Gegenverkehr geriet.