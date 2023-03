Freie Stellen, Vorträge, Bewerbungstraining 2000 Besucher werden zur Klever Jobbörse erwartet

Die Klever Job- und Ausbildungsplatzbörse soll wieder zu alter Größe anwachsen: Rund 2000 Besucher werden am Mittwoch, 22. März, in der Stadthalle erwartet. 78 Aussteller präsentieren sich und ihr Angebot an Arbeits- und Ausbildungsplätzen. Damit hat die Klever Jobbörse wieder den Umfang wie zu Zeiten vor der Corona-Pandemie.