Schlechtes Wetter im Sommer 20 Prozent weniger Besucher in der Klever Freibadsaison

(lukra) Beim Blick auf das Wetter der vergangenen Wochen ist diese Bilanz nicht verwunderlich: Das Sternbuschbad in Kleve hat im Vergleich zum Vorjahr weniger Besucher zur Freibadsaison begrüßen können. Die Saison dauert von Mitte Mai bis Anfang September, in der Zeit haben etwa 80.000 Gäste den Weg ins Bad gefunden. „Da das Wetter nicht durchgängig mitgespielt hat, konnten nicht ganz so viele Besucher wie in der Vorjahressaison verzeichnet werden. Seinerzeit waren es rund 100.000 Gäste“, heißt es von den Betreibern der Stadtwerke Kleve.